МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Стоимость набора продуктов для салата оливье к новогоднему столу подорожала за год на 6,14%, для селедки под шубой — на 7,4%, следует из традиционных расчетов Росстата.

Для приготовления оливье по рецепту статистического ведомства потребуется 400 граммов вареной колбасы, 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка, 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов репчатого лука. Названа диета, увеличивающая продолжительность жизни

"В среднем по России покупка продуктов, необходимых для приготовления салата "Оливье", обойдется в 386,6 рубля за 2,3 килограмма, на 6,14% больше, чем год назад", — говорится в сообщении. В ноябре прошлого года такой набор продуктов можно было купить за 364,24 рубля.

Стоимость продуктов для селедки под шубой в ноябре текущего года составила 169,27 рубля за 1,7 килограмма, что на 7,4% выше, чем год назад (157,61 рубля). Для приготовления этого салата по рецепту Росстата требуется 350 граммов сельди, два яйца, 400 граммов картофеля, 300 граммов свеклы, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука и 300 граммов майонеза.

"Рост стоимости самых дорогих ингредиентов – вареной колбасы и сельди — составил 1,69% и 1,55% соответственно. Драйвером для повышения общего индекса салатов в этом году послужил рост цен на свежие и консервированные овощи и куриные яйца", — отмечают в статистическом ведомстве. Роспотребнадзор напомнил о сроках и правилах хранения салатов

Как и в прошлом году, дешевле всего приготовить оливье в Белгородской области, селедку под шубой – в Мордовии. Самые дорогие салаты для новогоднего стола получаются у жителей Чукотки, хотя в этом году они там и прибавили в цене меньше ожидаемой общей инфляции.

Согласно последним данным Росстата, с начала года по 21 декабря инфляция составила 4,7%. Минэкономразвития прогнозировало ее по итогам года в 4,6-4,8%, ЦБ — в 4,6-4,9%.