2020-12-29T22:51:00+03:00
2020-12-29T22:51:04+03:00
2020-12-29T22:51:00+03:00
2020
https://1prime.ru/business/20201229/832709652.html
Названа новая цель мошенников, использующих социальную инженерию
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России по итогам прошлого квартала зафиксировал снижение доли атак кибермошенников с использованием приемов социальной инженерии на население и, напротив, рост — при обмане... ПРАЙМ, 29.12.2020
центробанк, банки, мошенники, новости, бизнес, финансы
https://1prime.ru/images/83270/96/832709649.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83270/96/832709649.jpg
https://1prime.ru/images/83270/96/832709646.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83270/96/832709646.jpg
https://1prime.ru/images/83270/96/832709643.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83270/96/832709643.jpg
https://1prime.ru/finance/20201229/832709058.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Банк России по итогам прошлого квартала зафиксировал снижение доли атак кибермошенников с использованием приемов социальной инженерии на население и, напротив, рост — при обмане компаний, следует из обзора регулятора.
По данным ЦБ, объем операций без согласия клиента (ОБС) с использованием дистанционных каналов банковского обслуживания физических лиц вырос в денежном выражении на 27%, однако их количество уменьшилось на 26%.
"Снижение среди них доли атак с использованием приемов и методов социальной инженерии, а также доли возмещения может указывать на увеличение среднего чека ОБС (с 17,5 тысячи рублей в третьем квартале 2019 года до 30,3 тысячи рублей в третьем квартале 2020 года) за счет ряда разовых крупных хищений", — сказано в материалах.
При этом, согласно данным регулятора, мошенники также реже стали атаковать юрлиц, но здесь доля социальной инженерии выросла. "Динамика операций без согласия клиентов — юридических лиц была отрицательной в первую очередь по количеству (-32%) при росте доли социальной инженерии (+16 п.п.), а также незначительно (-3%) по объему (доля возмещения при этом также выросла на 9 процентных пунктов)", — отметил ЦБ.