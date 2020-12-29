МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Банк России по итогам прошлого квартала зафиксировал снижение доли атак кибермошенников с использованием приемов социальной инженерии на население и, напротив, рост — при обмане компаний, следует из обзора регулятора. Мошенники украли у россиян на треть больше денег, чем год назад

По данным ЦБ, объем операций без согласия клиента (ОБС) с использованием дистанционных каналов банковского обслуживания физических лиц вырос в денежном выражении на 27%, однако их количество уменьшилось на 26%.

"Снижение среди них доли атак с использованием приемов и методов социальной инженерии, а также доли возмещения может указывать на увеличение среднего чека ОБС (с 17,5 тысячи рублей в третьем квартале 2019 года до 30,3 тысячи рублей в третьем квартале 2020 года) за счет ряда разовых крупных хищений", — сказано в материалах.

При этом, согласно данным регулятора, мошенники также реже стали атаковать юрлиц, но здесь доля социальной инженерии выросла. "Динамика операций без согласия клиентов — юридических лиц была отрицательной в первую очередь по количеству (-32%) при росте доли социальной инженерии (+16 п.п.), а также незначительно (-3%) по объему (доля возмещения при этом также выросла на 9 процентных пунктов)", — отметил ЦБ.