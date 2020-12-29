МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Объема производства гречки в РФ в крупяном сезоне 2020-2021 сельхозгода (начинается с сентября) с избытком хватит для внутреннего потребления, но сбор проса может оказаться несколько ниже оптимальной потребности рынка, следует из обзора Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР). Минсельхоз прогнозирует рост производства в сельском хозяйстве за год

"Из выращенной в 2020 году гречихи в сезоне 2020-2021 может быть произведено более 500 тысяч тонн гречки (рост на 13,1% к прошлому сезону — ред.). С учетом переходящих запасов этого количества достаточно не только для внутреннего потребления, которое оценивается ИКАР в настоящее время на уровне 390-410 тысяч тонн, но и для экспорта в близлежащие страны", — говорится в обзоре.

"Пшено, которое вслед за другими крупами резко подорожало весной, затем еще более заметно просело в цене. С начала текущего сезона данная крупа показывала ровную ценовую динамику. Однако в 2020 году валовой сбор проса (396 тысяч тонн — ред.) оказался несколько ниже оптимальной потребности рынка, которая оценивается ИКАР на уровне 400-450 тысяч тонн", — добавляют эксперты.

Согласно данным Росстата, РФ в сезоне 2019-2020 сельхозгода произвела 442 тысячи тонн гречки, в том числе за сентябрь-ноябрь — 134 тысячи тонн. В текущем сезоне объем производства гречки за три месяца составил 126 тысяч тонн. Экспорт гречки за три месяца текущего сезона составил 32 тысячи тонн против 23 тысяч тонн за тот же период прошлого сезона (всего за сезон — 79 тысяч тонн), говорится в обзоре.

В отличие от гречки, с предложением пшена в РФ не наблюдается напряженности второй год подряд. По данным Росстата, в сезоне 2018-2019 объем производства составил 59 тысяч тонн, в сезоне 2019-2020 — заметно больше, 83 тысячи тонн. С сентября по ноябрь 2020 года было произведено 29 тысяч тонн, за тот же период прошлого года — 28 тысяч тонн.