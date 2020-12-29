МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк") Олег Тиньков рассказал, что его сделка с "Яндексом" сорвалась из-за расхождения сторон в цене на 200 миллионов долларов. Олег Тиньков начал сдавать в аренду свою суперъяхту

"Все сделки, вы запомните, пожалуйста, разваливаются по одной причине, не от двух причин и не от трех причин, одна – мало денег, все! Мы не договорились, разница была 200 миллионов долларов, если бы они заплатили на 200 миллионов больше, я бы на их месте заплатил, потому что у них капитализация выросла на 5 миллиардов на объявлении, но у них там свои соображения, свои процедуры… Я просил 6 миллиардов 200, а они давали 6", — сказал он в интервью телеканалу "Дождь".

В октябре "Тинькофф" объявила о прекращении переговоров с "Яндексом" о возможной покупке группы. До этого "Тинькофф" и "Яндекс" сообщали, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов.