СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – ПРАЙМ. Стоимость затрат по администрированию курортного сбора при значительном количестве льготных категорий в нынешней редакции делает его нецелесообразным, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. Власти сочли возможным строительство в Крыму горнолыжного курорта

Ранее крымский парламент продлил мораторий на введение курортного сбора в Крыму на год — до 1 мая 2022 года.

"С самого начала министерство вносило предложение перенести либо отменить курортный сбор и считало несвоевременным введение курортного сбора на территории республики. Мы получали большое количество обращений от представителей бизнеса и от туристов против введения сбора. Кроме того, стоимость затрат по администрированию при таком количестве льготных категорий в нынешней редакции делает его нецелесообразным", — сказал Волченко РИА Новости.

Кроме того, по его мнению, вводить дополнительные платежи для туристов в текущей ситуации, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, несвоевременно.

"Да и в целом, в рамках национального проекта возможен новый подход к подобным сборам и налогам", — подчеркнул Волченко.

Эксперимент по курортному сбору проходит с 1 мая 2018 года в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях, в Крыму введение сбора изначально было отложено до 1 мая 2021 года.

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