МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В будущем году в России намерены отдохнуть 27,5 миллиона соотечественников, что составляет 39,5% регулярно путешествующих. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на расчеты НИУ ВШЭ, сделанных на основе онлайн-опроса и данных Росстата. В Крыму в нынешних условиях сочли нецелесообразным взимать курортный сбор

В университете подсчитали, что внутренние туристы могут принести отрасли от 1 до 1,5 триллиона рублей. Этот показатель получился исходя из средневзвешенных трат 36,4 тысячи рублей на человека — такую сумму туристы тратили в среднем на отпуск в уходящем году.

"Это потенциальные расходы на путешествия внутри страны, в том числе расходы на билеты, проживание, питание, посещение достопримечательностей и т.д.", — прокомментировал ведущий эксперт отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Борис Щиголев.

Согласно анализу, в поездках по стране заинтересованы 41,6 миллиона человек.

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