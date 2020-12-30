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Подсчитано, сколько россиян намерены отдохнуть в границах страны
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В будущем году в России намерены отдохнуть 27,5 миллиона соотечественников, что составляет 39,5% регулярно путешествующих. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на расчеты... ПРАЙМ, 30.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. В будущем году в России намерены отдохнуть 27,5 миллиона соотечественников, что составляет 39,5% регулярно путешествующих. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на расчеты НИУ ВШЭ, сделанных на основе онлайн-опроса и данных Росстата.
В университете подсчитали, что внутренние туристы могут принести отрасли от 1 до 1,5 триллиона рублей. Этот показатель получился исходя из средневзвешенных трат 36,4 тысячи рублей на человека — такую сумму туристы тратили в среднем на отпуск в уходящем году.
"Это потенциальные расходы на путешествия внутри страны, в том числе расходы на билеты, проживание, питание, посещение достопримечательностей и т.д.", — прокомментировал ведущий эксперт отдела перспективных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Борис Щиголев.
Согласно анализу, в поездках по стране заинтересованы 41,6 миллиона человек.
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