МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит правительству самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Насколько подорожают новогодние продукты к концу декабря

До принятия закона предусматривалось, что в случае роста за месяц цен на социально значимые продовольственные товары в одном или нескольких регионах страны на 30% и выше правительство РФ имеет право устанавливать предельные розничные цены в этих регионах на срок до 90 дней.

Новый документ уточняет полномочия кабмина и снимает порог в 30%, тем самым позволяя ему самостоятельно определять, когда регулировать цены. Теперь в целях стабилизации розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории одного или нескольких регионов правительство РФ будет вправе устанавливать на такие товары предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней.

Премьер-министр Михаил Мишустин в декабре заявлял, что подготовлен проект нового постановления, которое позволит регулировать розничные цены при их росте уже на 10%. Причем мониторинг, по его словам, будет вестись за два месяца, что позволит отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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