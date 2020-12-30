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Упрощенная маркировка лекарств в России сохранится до середины 2021 года
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Режим упрощенной маркировки лекарственных средств продлен до 1 июля 2021 года, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки). "Упрощенные... ПРАЙМ, 30.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Режим упрощенной маркировки лекарственных средств продлен до 1 июля 2021 года, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки).
"Упрощенные механизмы приёмки товара работы в системе маркировки лекарств сохранятся до 1 июля 2021 года", — говорится в сообщении оператора.
"До этой даты: участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приёмки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами, при ввозе лекарств в Россию импортёры могут не ждать подтверждения ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения", — добавили в ЦРПТ.