МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Режим упрощенной маркировки лекарственных средств продлен до 1 июля 2021 года, сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки). Путин рассказал о будущем фармацевтики в России

"Упрощенные механизмы приёмки товара работы в системе маркировки лекарств сохранятся до 1 июля 2021 года", — говорится в сообщении оператора.

"До этой даты: участники не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приёмки препаратов и могут самостоятельно оприходовать их и проводить дальнейшие действия с лекарствами, при ввозе лекарств в Россию импортёры могут не ждать подтверждения ввоза от держателей или владельцев регистрационного удостоверения", — добавили в ЦРПТ.