МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Более 2 миллионов доз "Спутник V", отечественной вакцины против коронавируса, произведено в РФ, до конца текущего года в гражданский оборот поступит более 1 миллиона доз, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Произведено уже более двух миллионов доз "Спутник V" — это и первого, и второго компонента. До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет нам обеспечить ритмичную поставку в регионы нашей страны", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". Белоруссия начинает вакцинацию населения вакциной "Спутник V"

"Если накопительно, то с начала производства по сегодняшний (день — ред.) мы произвели даже чуть больше, чем изначально планировали, это произошло за счет нахождения технологий, которые позволяют увеличивать масштабирование в тех средах на том оборудовании, которое сегодня используется нашими компаниями", — добавил министр.