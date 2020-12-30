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Более 2 миллионов доз "Спутник V", отечественной вакцины против коронавируса, произведено в РФ, до конца текущего года в гражданский оборот поступит более 1 миллиона доз, заявил... ПРАЙМ, 30.12.2020
вакцины, спутник v, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Более 2 миллионов доз "Спутник V", отечественной вакцины против коронавируса, произведено в РФ, до конца текущего года в гражданский оборот поступит более 1 миллиона доз, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Произведено уже более двух миллионов доз "Спутник V" — это и первого, и второго компонента. До конца года будет введено в гражданский оборот более миллиона доз, что позволяет нам обеспечить ритмичную поставку в регионы нашей страны", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
"Если накопительно, то с начала производства по сегодняшний (день — ред.) мы произвели даже чуть больше, чем изначально планировали, это произошло за счет нахождения технологий, которые позволяют увеличивать масштабирование в тех средах на том оборудовании, которое сегодня используется нашими компаниями", — добавил министр.