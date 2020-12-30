МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Более 5 тысяч компаний-производителей и предприятий торговли присоединились к соглашению по ценам на сахар и подсолнечное масло, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Мы подготовили соглашение, которое было утверждено Минсельхозом и Минпромторгом, и к нему присоединились на сегодняшний день более 5 тысяч компаний. Это и производители, и торговые компании. Мы даже не ожидали такого результата — думали, около тысячи, максимум 2 тысячи компаний. 5 тысяч компаний — это показатель того, что и производители, и предприятия торговли подошли к этому абсолютно сознательно и мы уже видим результаты снижения цен — и на сахар, и на подсолнечное масло", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24". Власти не ожидают нового роста цен на масло и сахар

Он также отметил, что и производители, и ритейлеры исполняют взятые на себя обязательства, а практику по более широкому формату вводить не придется и нужно ориентироваться на рыночные подходы.

Российские производители и ритейлеры в середине декабря подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Подписание соглашений по ценам на подсолнечное масло и сахар — часть мер правительства РФ по стабилизации ситуации на рынке продовольствия. О них было объявлено после того, как на рост цен обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

После этого правительство объявило комплекс мер по стабилизации цен: было принято решение о значительном повышении экспортной пошлины на подсолнечник, о введении квоты на поставки зерновых культур из России за рубеж и экспортной пошлины на зерно, о поддержке мукомолов, а также о заключении соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.

Последние были заключены в среду 16 декабря, их подписали Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители продовольственных товаров. Соглашения действуют с 20 декабря до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар они составят 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.