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ФАС оштрафовала производителя "Энтеросгеля" за ненадлежащую рекламу
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ФАС России оштрафовала производителя "Энтеросгеля" на 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу, сообщается на сайте службы. "ФАС России назначила компании "Фармасил"... ПРАЙМ, 30.12.2020
фас, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. ФАС России оштрафовала производителя "Энтеросгеля" на 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу, сообщается на сайте службы.
"ФАС России назначила компании "Фармасил" административный штраф в размере 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Энтеросгель", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в рекламе сообщалось о показаниях к применению при коронавирусной инфекции COVID-19. Такая информация отсутствует в инструкции по применению "Энтеросгеля", а значит, нарушает закон, который запрещает использовать в рекламе информацию о свойствах лекарства, которых нет в инструкции.