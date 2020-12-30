МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. ФАС России оштрафовала производителя "Энтеросгеля" на 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу, сообщается на сайте службы.

"ФАС России назначила компании "Фармасил" административный штраф в размере 200 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Энтеросгель", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рекламе сообщалось о показаниях к применению при коронавирусной инфекции COVID-19. Такая информация отсутствует в инструкции по применению "Энтеросгеля", а значит, нарушает закон, который запрещает использовать в рекламе информацию о свойствах лекарства, которых нет в инструкции.