МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. ФМБА России получило разрешение Минздрава на клиническое исследование препарата для лечения COVID-19, сообщается на сайте агентства. Скворцова рассказала о новой российской вакцине от ФМБА

Препарат разработан в рамках госзадания учеными Института иммунологии ФМБА России. Минздрав по результатам экспертизы доклинических исследований выдал разрешение на проведение первой фазы клинических исследований. В ее рамках планируется изучить безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев. Ведется их набор.

"Если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный, эффективный, прямого действия противовирусный препарат, не имеющий пока аналогов в мире", — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова в ходе рабочей встречи с премьером Михаилом Мишустиным.

Она отметила, что доклинические исследования препарата показали, во-первых, полную его безопасность в связи с тем, что он не действует на организм и на иммунитет человека. И с другой стороны – высокую эффективность, превышающую 99%.

Инновационный лекарственный препарат создан на основе механизма РНК-интерференции. Он обладает прямой противовирусной активностью в отношении SARS-CoV-2. Препарат представляет собой комбинацию синтетических малых интерферирующих РНК (миРНК), специфически связывающихся с геномной РНК коронавируса по принципу комплементарности. В результате подавляется репликация вируса путем разрушения его генома и мРНК генов ORF1 (ORF1a, ORF1b) в участках, кодирующих РНК-полимеразу RdRP и лидерный протеин nsp1, а также гена нуклеопротеина N SARS-CoV-2.

Как отмечается, препарат специфически выключает активность коронавируса и убивает его, а не только влияет на симптомы заболевания.

Препарат запатентован, номер патента 2733361.

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