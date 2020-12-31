МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Отличие "быстрого" шампанского от обычного — в том, что "быстрое" не выдерживается в туннеле, выдержка происходит не в бутылке, а в больших емкостях, рассказал в интервью "Российской газете" бизнес-омбудсмен, винодел и знаток вин Борис Титов. Роспотребнадзор советует готовить самим майонез для заправки салатов

В остальном же, по его словам, процесс производства почти такой же, что и в обычном шампанском, при этом содержание алкоголя в нем приблизительно то же.

"Технология была придумана во Франции еще в начале прошлого века, в 1907 году, человеком по фамилии Шарма. Называлось такое шампанское Champagne Electric, потому что в производстве использовалось электричество, которое на ту пору появилось не так давно. Его отличие в том, что выдержка происходит не в бутылке, а в больших емкостях. А в остальном процесс почти тот же самый, что и в обычном шампанском. Но он гораздо быстрее: в бутылке он занимает минимум девять месяцев (а нормально — три года), а "быстрое" шампанское готово через 30 дней. Содержание алкоголя в нем приблизительно то же, но они более легкие и дешевые", — рассказал винодел.

Советский Союз был крупнейшим производителем "быстрых" игристых вин, и сейчас они тоже производятся и продаются в магазинах в большом количестве.

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