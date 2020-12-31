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https://1prime.ru/business/20201231/832721604.html
Власти Москвы призвали агрегаторов такси не завышать цены на поездки
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Департамент транспорта Москвы призвал агрегаторов такси не завышать цены на поездки зимой. "Зимой спрос на такси растет, а вместе с ним растут и цены. Мы заметили, что операторы... ПРАЙМ, 31.12.2020
москва, такси, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Департамент транспорта Москвы призвал агрегаторов такси не завышать цены на поездки зимой.
"Зимой спрос на такси растет, а вместе с ним растут и цены. Мы заметили, что операторы завышают цены на поездки так, что они перестают быть комфортными для пассажиров. Мы понимаем, что предновогоднее время — особенное, а законы не регулируют тарифы, и все же хотим обратиться к агрегаторам: пожалуйста, устанавливайте адекватные цены и не поднимайте стоимость поездок", — говорится в Telegram-канале департамента.
"Такси — важная часть транспортной экосистемы города, пусть оно остается комфортным доступным и удобным", — добавляется в сообщении.