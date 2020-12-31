МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. "Ростех" довел до 100% долю в совместном с Marathon Group производителе вакцины против гриппа "Форт", говорится в сообщении госкорпорации.

В начале декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что ГК хочет увеличить долю в "Форте" и получить контрольный пакет.

"Холдинг "Нацимбио" госкорпорации "Ростех" стал единственным владельцем крупнейшего в России производителя вакцин против гриппа, компании "Форт", увеличив свою долю в предприятии до 100%. Ежегодно компания выпускает более 30 миллионов доз профилактических препаратов от гриппа, соответствующих международным стандартам качества", — сообщает "Ростех".

Отмечается, что по итогам 2020 года научно-производственный комплекс "Форт" занимает одну из лидирующих позиций в области производства профилактических препаратов от гриппа в мире. До сделки у "Ростеха" был лишь блокпакет 25,01% в компании, 50,01% было у структуры Marathon "МФ-Форт", еще 24,98% у основателя компании Антона Катлинского. Ростех с партнерами открывают крупнейший в России удостоверяющий центр

"Форт" — один из самых быстрорастущих активов в российской фармацевтической отрасли. Ежегодно предприятие выпускает более 30 миллионов доз профилактических препаратов от гриппа, соответствующих международным стандартам качества, в том числе более 10 миллионов доз четырехвалентной вакцины. Мощности позволяют в перспективе нарастить производство четырехвалентной вакцины до 50 миллионов доз в год, что ставит "Форт" в один ряд с крупнейшими мировыми производителями. Консолидация долей позволит нам более эффективно развивать предприятие, продвигать продукцию "Форта" на российском и зарубежном рынках", — заявил Чемезов.

По данным ГК, в настоящий момент ведется работа по проведению процедуры преквалификации предприятия Всемирной организацией здравоохранения. Это позволит повысить экспортный потенциал российских противогриппозных вакцин и откроет возможности для работы на рынках Европы, Северной Америки и Юго-Восточной Азии, поясняет "Ростех".