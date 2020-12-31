МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Большинство россиян отметили более быстрый рост цен на основные продукты, товары и услуги за последний месяц, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

По данным исследования, 71% граждан считают, что цены на основные продукты, товары и услуги за последний месяц росли быстрее, чем раньше. Обратного мнения придерживаются 17% россиян — цены росли так же, как и до этого, не заметили изменения цен за последнее время 3% респондентов, еще 2% указали на замедление их роста. Ожидания в экономике-2021: год робких надежд

Также отмечается, что 34% респондентов ожидают в ближайший месяц более быстрого, чем раньше, повышения цен на основные продукты, товары и услуги, при этом 32% предполагают, что уровень роста цен сохранится. Мнения, что цены в ближайший месяц не будут меняться, придерживаются лишь 10% опрошенных, 9% считают, что рост цен замедлится.

Всероссийский телефонный опрос проводился 25-27 декабря, выборка составила 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,7%.