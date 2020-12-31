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Более 150 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
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Более 150 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в четверг на фоне ледяного дождя в столичном регионе, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации... ПРАЙМ, 31.12.2020
москва, рейсы, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Более 150 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в четверг на фоне ледяного дождя в столичном регионе, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 13.00 мск четверга, во "Внуково" 13 рейсов задержаны и два отменены; в "Домодедово" — 87 рейсов задержаны и три отменены, в "Шереметьево" задержаны пять рейсов, отменены — 48.
Ранее представитель московского аэропорта "Домодедово" сообщил РИА Новости, что полеты в аэропорту были временно ограничены из-за ледяного дождя. Он пояснил, что на поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами.