МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Более 150 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в четверг на фоне ледяного дождя в столичном регионе, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

По информации на 13.00 мск четверга, во "Внуково" 13 рейсов задержаны и два отменены; в "Домодедово" — 87 рейсов задержаны и три отменены, в "Шереметьево" задержаны пять рейсов, отменены — 48. Здравствуй, Brexit: как британцы будут ездить в ЕС с 1 января

Ранее представитель московского аэропорта "Домодедово" сообщил РИА Новости, что полеты в аэропорту были временно ограничены из-за ледяного дождя. Он пояснил, что на поверхности взлетно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полетов в сложных метеоусловиях потребовалось нарастить частоту чистки ВПП и ее обработку реагентами.