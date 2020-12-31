МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Все дальневосточные авиакомпании будут объединены в холдинг во главе с "Авророй", поставлена задача в ближайшие 4 года увеличить пассажиропоток единого дальневосточного авиаперевозчика вдвое, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что контрольный пакет акций авиакомпании "Аврора" передан правительству Сахалинской области.

"Сейчас мы будем делать следующий шаг — создавать холдинговую компанию, в которую войдут все дальневосточные авиационные компании во главе с "Авророй". Эта работа началась, и мы эту работу делаем вместе с министерством транспорта Российской Федерации", — сказал Лимаренко в эфире телеканала "Россия 24". "Аэрофлот" отменил рейсы в Лондон с 22 декабря на 7 дней

Губернатор уточнил, что на сегодняшний день уже сформированы 535 маршрутов.

"Поставлена задача в ближайшие 4 года увеличить пассажиропоток вдвое", — добавил Лимаренко.

Путин ранее поручил создать единого дальневосточного авиаперевозчика. Цель этой работы — повышение транспортной доступности удаленных районов всего Дальневосточного федерального округа. В рамках этой задачи уже проработана перспективная маршрутная сеть, включающая 535 социально значимых маршрутов, которые свяжут между собой 410 населенных пунктов в ДФО. Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщал, что авиакомпания будет создана до 1 февраля, в ее наблюдательный совет войдут все главы субъектов ДФО. Сейчас идет конкурс по определению названия новой авиакомпании, его итоги подведут 31 декабря.