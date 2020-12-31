МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Общий оборот туристической отрасли России за 2020 год составит 1,6 триллиона рублей, что составит 40% от уровня предыдущего года, завила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в эфире "Эха Москвы".

"Год мы заканчиваем с показателями, которые гораздо выше, чем мы сначала ожидали, когда только пандемия начиналась. Мы понимаем, что если говорить про внутренний туризм, то у нас показатели по внутреннему туризму восстановятся где-то на 60-65%. Падение по внутреннему туризму составит не более 35-40%. Это действительно очень хороший показатель", — сказала она. Бизнес-туризм в Россию набирает обороты

Догузова обратила внимание, что если сравнивать Россию с наиболее успешными туристическими странами, то она входит в лидеры по темпам восстановления внутреннего туризма.

"Если мы говорим про оборот отрасли, то по итогам прошлого года он составил 3,7 триллиона рублей, где основные составляющие — внутренний и въездной туризм. Мы оборот всей отрасли удержали и восстанавливали исключительно за счёт внутреннего туризма. По итогам года мы ожидаем, что оборот отрасли составит 1,6 триллиона рублей, то есть на 40% он восстановится, а падение оставит 60%, но это очень хороший показатель для кризиса такого масштаба и формата", — отметила глава ведомства.