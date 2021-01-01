МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также игристые вина в России увеличились с 1 января. Соответствующие приказы Минфина РФ были опубликованы в середине ноября. Спецмарка алкоголя дорожает на 12%

Так, минимальная розничная цена на водку повысилась на 5,7% — до 243 рублей за бутылку объемом 0,5 литра с 230 рублей. МРЦ на коньяк выросла на 3% — до 446 рублей за полулитровую бутылку (с 433 рублей), на игристое вино (шампанское) — также на 3%, до 169 со 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра.

В свою очередь минимальная закупочная цена водки у производителя с нового года повышена на 5,2% — до 203 рублей за полулитровую бутылку (со 193 рублей), оптовая — на 5,5%, до 210 со 199 рублей.

Закупочная цена на коньяк у производителя с 1 января выросла на 2,9% — до 352 с 342 рублей, минимальная оптовая цена — на 3,1%, до 370 с 359 рублей. Минимальная закупочная цена шампанского у производителя увеличилась на 2,6%, до 118 рублей за бутылку объемом 0,75 литра (со 115 рублей), оптовая — на 3%, до 137 со 133 рублей.

Помимо этого, с 1 января выросли минимальные цены на пищевой и непищевой этиловый спирт. Так, минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, повысилась на 3,5% — до 59 рублей за литр безводного спирта; на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт (кроме биоэтанола) — на 2,3%, до 44 рублей за литр.

Приказы, вступившие в силу с 1 января 2021 года, действуют до 31 декабря 2026 года включительно.

Минимальные розничные цены в РФ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз считает, что повышение МРЦ не окажет влияние на объем продаж алкоголя в России. "Как продавалось определенное количество по самым дешевым ценам — так оно и будет продаваться. Это не тот уровень роста цен, который может вызвать изменения рынка. Если бы, например, цена бутылки водки выросла на 50-70 рублей — наверное, может быть, потребление немного сократилось бы", — сказал РИА Новости Дробиз.

Эксперт отметил, что часть россиян продолжает приобретать суррогатную алкогольную продукцию в силу ее дешевизны.

"На сегодняшний день, как бы ни подорожала легальная продукция, разница между легальной и нелегальной — она огромная. Сегодня самая дешевая бутылка водки все равно стоит примерно 240 рублей, а нелегальная — 100. Любое подорожание плохо, оно неприятно всем, но незначительное повышение цен в пределах 10% в год, как правило, не ведет к изменениям на рынке", — заключил он.

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