МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Ставка акциза на сигареты и папиросы в России увеличилась сразу на 20% по сравнению с предыдущем уровнем, с 1 января вступили в силу соответствующие нормы Налогового кодекса РФ. Путин подписал закон о единой минимальной цене на табак

Теперь акциз на сигареты составляет 2,359 тысячи рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, которая рассчитывается исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3,205 тысячи рублей за тысячу штук. В 2020 году ставка составляла 1,966 тысячи рублей за тысячу штук плюс 14,5% расчетной стоимости (но не менее 2,671 тысячи рублей).

Решение о подобном росте акциза было принято в сентябре, а закон с поправками в Налоговый кодекс подписан в октябре. Ранее предполагалось, что акциз на сигареты с нового года повысится лишь на 4%.

С 1 января на 20% увеличиваются ставки акциза и на другие табачные изделия. Акциз на сигариллы, биди и кретек вырос до 3,666 тысячи рублей за тысячу штук, на сигары — до 258 рублей за штуку, на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак (кроме сырья для производства табачной продукции) — до 3,806 тысячи рублей за килограмм.

Ставка акциза на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, теперь составляет 7,248 тысячи рублей за килограмм, на электронные системы доставки никотина (ЭСДН) и устройства для нагревания табака — 60 рублей за штуку. Ставка акциза на жидкости для ЭСДН выросла на 23,1%, до 16 рублей за миллилитр.

ВЛИЯНИЕ НА ЦЕНЫ

Директор "БАТ" по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия Яна Гуськова указала, что стоимость сигарет в первую очередь формирует именно акцизная политика.

"С 1 января 2021 года нас ждет самое высокое повышение акцизной ставки на сигареты — на 20% сразу. Мы ожидаем, что розничные цены на табачную продукцию закономерно вырастут. Темпы роста цен различаются в зависимости от категории и сегмента продукции", — сообщила РИА Новости Гуськова.

По оценке директора по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илоны Миртовой, с повышением ставки акциза стоимость легальной пачки увеличится более чем на 20 рублей.

"Резкий скачок цен почувствуют потребители недорогого сегмента, и очень вероятен очередной рывок нелегальной продукции, которую можно будет купить в 2,5 раза дешевле: пачка из Белоруссии стоит сегодня 45-50 рублей", — сказала собеседник агентства.

Гуськова также отметила: рост цен только в России способствует увеличению разницы в стоимости сигарет внутри ЕАЭС. "Например, Республика Беларусь, на долю которой приходится до 54% всех нелегальных сигарет в России, в следующем году повысит акциз только на 15%. В этой связи мы ожидаем более активных действий со стороны партнеров по ЕАЭС в гармонизации акцизной политики и приведения цен на табак к единому уровню", — добавила она.

Вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко отметил, что плановое ежегодное повышение ставок акциза традиционно учитывается в формировании ценовой стратегии, однако отражается на розничных ценах не одномоментно.

"Значительное повышение акциза в 2021 году на 20% может привести к росту стоимости пачки сигарет в среднем на 16-20 рублей. Таким образом, к концу 2021 года можно ожидать увеличения средней цены пачки до 130-140 рублей", — сказал Слипченко.

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