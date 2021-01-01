МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Первые женщины, закончившие обучение и прошедшие стажировку, с 1 января 2021 года начинают работать помощниками машиниста в локомотивных бригадах пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения на сети РЖД, сообщали РИА Новости в пресс-службе компании. Время поездки между Москвой и Петербургом может сократиться до двух часов

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась благодаря изменениям, внесенным министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий. Они вступают в силу с 1 января текущего года.

Всего к работе приступают 11 женщин. Пять из них будут работать помощниками машинистов пригородных электропоездов на направлениях Москва – Тверь, Москва – аэропорт "Домодедово", Москва – Савелово, Данилов – Ярославль и Санкт-Петербург – Павловск. Остальные станут трудиться помощниками машинистов локомотивов-электровозов, которые водят пассажирские поезда дальнего следования на направлениях Екатеринбург – Пермь, Екатеринбург – Дружинино, Екатеринбург – Тюмень.

Замгендиректора РЖД Олег Валинский в интервью корпоративному изданию компании газете "Гудок" сообщал, что для того, чтобы претендовать на должность машиниста, надо не меньше трех лет отработать помощником.

В первом квартале 2021 года, после завершения обучения и стажировки, еще почти 50 женщин приступят к своим профессиональным обязанностям и будут трудиться помощниками машинистов электропоездов и пассажирских поездов дальнего следования на полигонах российских железных дорог от Калининграда до Иркутска.

Женщины в соответствии со своими должностными инструкциями будут контролировать работу локомотива и отслеживать показания приборов, следить за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения максимальной безопасности движения поездов и т. д.

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ

Набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощниц машинистов был объявлен в июне 2020 года. По данным РЖД, заявки на обучение подали более 320 женщин в возрасте от 18 до 44 лет, имеющих среднее, среднее профессиональное и высшее, в том числе железнодорожное, образование и проживающих в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области, в Твери, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге, Перми, Новосибирске, Омске, Новокузнецке, Челябинске, Данилове, Ярославле, Уфе, Рузаевке и в других городах.

По результатам отбора, включая медицинское обследование, были сформированы учебные группы. Программа обучения длится 24 недели и включает теоретические и практические занятия. На время обучения РЖД предоставляет стипендию и проживание, а по окончании гарантирует трудоустройство на вакантные места тем, кто сдал экзамены и получил свидетельство о присвоении профессии.

Компания отмечала, что в существующей эпидемической ситуации учебный процесс организуется при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Частично обучение проводится в дистанционном формате.

Женщины в ходе теоретических занятий изучают правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство подвижного состава. Навыки вождения поездов отрабатываются в том числе на специальных тренажерах, полностью имитирующих кабину машиниста. Производственная практика проводится в эксплуатационных локомотивных и моторвагонных депо.

РЖД уточняли, что набор в группы и прием заявок женщин, желающих начать обучение по профессии помощник машиниста, продолжается.

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