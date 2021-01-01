Названы условия снижения цен на жилье
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Существует ряд условий для стабилизации и даже снижения цен на квартиры, рассказали в беседе с Ura.ru президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко и директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.
По словам Радченко, если рубль будет более менее укрепляться, то цены стабилизируются. Она не исключила, что стоимость может снизиться даже на 10%, на которые произошел рост в 2020 году.
По мнению эксперта, в условиях рыночной экономики государство не может начать искусственно регулировать цены на жилье.
Хусаинов, в свою очередь, согласился с тем, что вмешательство властей в сферу недвижимости маловероятно. Он считает, что для снижения динамики роста средней стоимости необходимо принимать меры, стимулирующие увеличение объема предложения на рынке жилья.
"Возможно, расширять поддержку застройщиков в части дальнейшего упрощения оформления необходимых для начала строительства документов, рассмотреть вопрос поэтапного раскрытия эскроу-счетов, комплексного обеспечения инфраструктурой районов жилой застройки", — предложил эксперт.
У застройщиков, по его словам, должны быть гарантии стабильного спроса для запуска новых объектов, а для этого в поддержке нуждаются покупатели.
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