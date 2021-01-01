МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Существует ряд условий для стабилизации и даже снижения цен на квартиры, рассказали в беседе с Ura.ru президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко и директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. Десять самых ожидаемых событий рынка недвижимости 2021 года

По словам Радченко, если рубль будет более менее укрепляться, то цены стабилизируются. Она не исключила, что стоимость может снизиться даже на 10%, на которые произошел рост в 2020 году.

По мнению эксперта, в условиях рыночной экономики государство не может начать искусственно регулировать цены на жилье.

Хусаинов, в свою очередь, согласился с тем, что вмешательство властей в сферу недвижимости маловероятно. Он считает, что для снижения динамики роста средней стоимости необходимо принимать меры, стимулирующие увеличение объема предложения на рынке жилья.

"Возможно, расширять поддержку застройщиков в части дальнейшего упрощения оформления необходимых для начала строительства документов, рассмотреть вопрос поэтапного раскрытия эскроу-счетов, комплексного обеспечения инфраструктурой районов жилой застройки", — предложил эксперт.

У застройщиков, по его словам, должны быть гарантии стабильного спроса для запуска новых объектов, а для этого в поддержке нуждаются покупатели.

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