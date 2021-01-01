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В России с 1 января меняется ряд правил работы кинотеатров
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Двери во всех кинотеатрах на территории России, в том числе предназначенные для эвакуации людей при пожаре, запрещается закрывать на ключ во время сеанса с 1 января 2021 года. "В... ПРАЙМ, 01.01.2021
кинотеатры, россия, новости, бизнес, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Двери во всех кинотеатрах на территории России, в том числе предназначенные для эвакуации людей при пожаре, запрещается закрывать на ключ во время сеанса с 1 января 2021 года.
"В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ", — говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.