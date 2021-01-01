МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Двери во всех кинотеатрах на территории России, в том числе предназначенные для эвакуации людей при пожаре, запрещается закрывать на ключ во время сеанса с 1 января 2021 года. В России изменились возраст выхода на пенсию и сами пенсии

"В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных выходов на ключ", — говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.