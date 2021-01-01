МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Новые правила пользования маломерными судами на водных объектах вступают в силу на территории России с 1 января 2021 года; они запрещают эксплуатацию маломерных судов без спасательных жилетов на каждого находящегося человека на борту или при их неисправности.

Приказ МЧС России "Об утверждении правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации" устанавливает порядок пользования маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях на водоемах. Документ содержит правила движения, стоянки судов, а также обеспечения безопасности людей при их использовании.

Согласно документу, государственную регистрацию, учет, классификацию и освидетельствование (осмотр) маломерных судов осуществляют территориальные подразделения Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России. В России меняются правила использования пиротехники

"Запрещается эксплуатация маломерных судов при наличии одной из следующих неисправностей:… отсутствие индивидуальных спасательных средств по количеству лиц, находящихся на борту, или их неисправность", — говорится в приказе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно правилам, при плавании на маломерных судах запрещается, например, управлять судном, находясь в состоянии опьянения, либо передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии опьянения, а также заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах.

"При плавании на маломерных судах запрещается:.. перевозить на судне детей до 7-летнего возраста без сопровождения совершеннолетнего", — добавляется в документе.

Также при плавании запрещается выбрасывать за борт мусор и загрязнять водоем нефтепродуктами. Кроме того, запрещено осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время движения.

В РФ маломерным считается судно, длина которого не превышает 20 метров и общее количество людей на котором не превышает 12.

К маломерным судам относятся такие виды транспорта, как катер, гидроцикл, моторная лодка, парусно-моторное судно.

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