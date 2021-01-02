МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Объем кассовых сборов в российских кинотеатрах сократился на 58,8% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, сообщил Фонд кино. В России с 1 января меняется ряд правил работы кинотеатров

"В 2020 году совокупные кассовые сборы кинопроката Российской Федерации составили 22,8 миллиарда рублей (341 миллион долларов), в кинотеатрах страны было продано 88,7 миллиона билетов. Снижение по сравнению с 2019 годом составило —58,8% по кассовым сборам и —59,6% по количеству проданных билетов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кассовые сборы российского кино составили 10,7 миллиарда рублей (46,9% от общих, падение 12,6%), зарубежных — 12,1 миллиарда (падение на 71,9%).

Ранее представители видеосервисов говорили РИА Новости, что общий сбор онлайн-платформ в 2020 году по прогнозам составит больше 40 миллиардов рублей, и предсказывали, что онлайн-рынок на фоне пандемии коронавируса и введенных ограничений обгонит по сборам кинотеатры, которые в предыдущем 2019 году заработали 55 миллиардов рублей.