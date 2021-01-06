МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщается в Twitter вакцины.

"РФПИ и правительство Сербии объявляют о соглашении для поставок в страну 2 миллионов доз вакцины "Спутник V" — первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса. Вакцинация населения против коронавируса препаратом "Спутник V" началась в Сербии сегодня", — отмечается в сообщении.

Первая партия вакцины была доставлена в Сербию 30 декабря 2020 года. Применение вакцины было одобрено без проведения дополнительных клинических испытаний в стране. Более миллиона россиян привились вакциной "Спутник V"

Соглашение между РФПИ и правительством Сербии позволит обеспечить вакцинацию 1 миллиона человек (вакцина состоит из двух доз). "Поставки "Спутник V" позволят Сербии диверсифицировать портфель вакцин против коронавируса. Вакцина для поставок в Сербию будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах", — отметили разработчики.

"Россию и Сербию связывают давние партнерские отношения, и мы поддерживаем решение правительства страны применить вакцину "Спутник V" для борьбы с коронавирусом. Вакцина основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью", — заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

Глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич сделали в среду прививку от коронавируса российской вакциной, по словам Дачича члены правительства выбирают разные вакцины для поддержки вакцинации. Дефицит, который придумали. Насколько еще подорожают автомобили

Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в Институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.