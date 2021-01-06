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В Минздраве рассказали об объемах производства "Спутник V"
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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что объемы производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" растут, работают уже шесть производственных площадок, готовится... ПРАЙМ, 06.01.2021
пандемия, вакцина, спутник v, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что объемы производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" растут, работают уже шесть производственных площадок, готовится седьмая.
"Объемы производства вакцины "Спутник V" растут, в регистрационное удостоверение уже внесены шесть производственных площадок на территории Российской Федерации, готовится к внесению седьмая площадка", — сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также заявил, что в гражданский оборот выпущены более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" и более 45 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".
"Сегодня Росздравнадзором принято решение о выпуске в оборот 10,7 тысячи доз. Таким образом, в гражданский оборот выпущены 1543 тысячи доз вакцины "Спутник V" и более 45 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", — сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами.
Он добавил, что в транзите на пути в субъекты РФ находятся более 120 тысяч доз вакцины.