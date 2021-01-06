МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что объемы производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" растут, работают уже шесть производственных площадок, готовится седьмая.

"Объемы производства вакцины "Спутник V" растут, в регистрационное удостоверение уже внесены шесть производственных площадок на территории Российской Федерации, готовится к внесению седьмая площадка", — сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами. Более миллиона россиян привились вакциной "Спутник V"

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко также заявил, что в гражданский оборот выпущены более 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса "Спутник V" и более 45 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".

"Сегодня Росздравнадзором принято решение о выпуске в оборот 10,7 тысячи доз. Таким образом, в гражданский оборот выпущены 1543 тысячи доз вакцины "Спутник V" и более 45 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", — сказал министр журналистам после селекторного совещания с регионами.

Он добавил, что в транзите на пути в субъекты РФ находятся более 120 тысяч доз вакцины.