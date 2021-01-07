2021-01-07T12:36:00+03:00
2021-01-07T12:40:31+03:00
2021-01-07T12:36:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210107/832759329.html
Россия может воспользоваться новым транспортом коридором в Азербайджане
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия, наряду с Турцией, Арменией и Ираном, сможет пользоваться новым транспортным коридором из Нахичевани. Ранее Алиев заявил,... ПРАЙМ, 07.01.2021
транспортный коридор, азербайджан, россия, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83252/58/832525835.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83252/58/832525835.jpg
https://1prime.ru/images/83252/58/832525832.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83252/58/832525832.jpg
https://1prime.ru/images/83252/58/832525829.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83252/58/832525829.jpg
https://1prime.ru/energy/20201231/832726925.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БАКУ, 7 янв — ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия, наряду с Турцией, Арменией и Ираном, сможет пользоваться новым транспортным коридором из Нахичевани.
Ранее Алиев заявил, что предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана, по его словам, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган "положительно отнеслись к идее". По его словам, открытие транспортного коридора выведет Нахичевань из блокады, одновременно откроется новая транспортная артерия.
"На данный момент идут конкретные работы по открытию Нахичеванского коридора. Я не хочу опережать события, но открытие этого коридора отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября. Поэтому коридор обязательно откроется, что создаст новые возможности в регионе. Этой дорогой воспользуются как Азербайджан, так и Турция, Россия, Армения и Иран. Эта дорога будет иметь особое значение для многостороннего сотрудничества", — заявил Алиев на совещании в видеоформате, посвященное итогам 2020 года.