БАКУ, 7 янв — ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия, наряду с Турцией, Арменией и Ираном, сможет пользоваться новым транспортным коридором из Нахичевани.

Ранее Алиев заявил, что предложил создать коридор, соединяющий Нахичевань с западной частью Азербайджана, по его словам, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган "положительно отнеслись к идее". По его словам, открытие транспортного коридора выведет Нахичевань из блокады, одновременно откроется новая транспортная артерия. SOCAR Trading заключила контракт по поставкам нефти в Белоруссию

"На данный момент идут конкретные работы по открытию Нахичеванского коридора. Я не хочу опережать события, но открытие этого коридора отражено в совместном заявлении, подписанном 10 ноября. Поэтому коридор обязательно откроется, что создаст новые возможности в регионе. Этой дорогой воспользуются как Азербайджан, так и Турция, Россия, Армения и Иран. Эта дорога будет иметь особое значение для многостороннего сотрудничества", — заявил Алиев на совещании в видеоформате, посвященное итогам 2020 года.