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2021
https://1prime.ru/business/20210107/832759633.html
Таджикистан согласовал с Россией 130 чартерных вывозных авиарейсов
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ДУШАНБЕ, 7 янв — ПРАЙМ, Лидия Исамова. Таджикистан согласовал с Россией дополнительные чартерные рейсы до конца января 2021 года из разных городов РФ, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 07.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДУШАНБЕ, 7 янв — ПРАЙМ, Лидия Исамова. Таджикистан согласовал с Россией дополнительные чартерные рейсы до конца января 2021 года из разных городов РФ, сообщил журналистам директор Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода.
"Мы согласовали с российскими авиавластями дополнительные рейсы из России в Таджикистан. До конца января авиакомпания "Сомон Эйр" осуществит более 130 чартерных рейсов из разных российских городов в Таджикистан. Как и раньше, в день будет от 4 до 6 чартеров. Ежедневно из Москвы вылетает три чартерных рейса в Душанбе, а остальные — из других городов России", — сказал он.
Чартеры, помимо Москвы, выполняются частной авиакомпанией "Сомон Эйр" из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Краснодара, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска, Новосибирска и Сургута.
Он добавил, что при возвращении на родину граждане должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, полученную за 72 часа (3 суток) до прибытия в Таджикистан. Дети до трех лет освобождены от предоставления справки.