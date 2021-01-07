ДУШАНБЕ, 7 янв — ПРАЙМ, Лидия Исамова. Таджикистан согласовал с Россией дополнительные чартерные рейсы до конца января 2021 года из разных городов РФ, сообщил журналистам директор Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода.

"Мы согласовали с российскими авиавластями дополнительные рейсы из России в Таджикистан. До конца января авиакомпания "Сомон Эйр" осуществит более 130 чартерных рейсов из разных российских городов в Таджикистан. Как и раньше, в день будет от 4 до 6 чартеров. Ежедневно из Москвы вылетает три чартерных рейса в Душанбе, а остальные — из других городов России", — сказал он. Таджикистан беспошлинно получит 830 тысяч тонн российских нефтепродуктов

Чартеры, помимо Москвы, выполняются частной авиакомпанией "Сомон Эйр" из Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Краснодара, Екатеринбурга, Красноярска, Иркутска, Новосибирска и Сургута.

Он добавил, что при возвращении на родину граждане должны иметь при себе справку об отсутствии COVID-19, полученную за 72 часа (3 суток) до прибытия в Таджикистан. Дети до трех лет освобождены от предоставления справки.