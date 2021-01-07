МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Общий индекс цен на продовольственные товары по итогам 2020 года вырос в годовом выражении на 2,9 пункта, до 97,9 пункта, что является максимумом за три года, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Эксперт рассказал о влиянии беспорядков в США на мировую экономику

В декабре общий индекс цен на продовольственные товары составил 107,5 пункта. Показатель растет уже седьмой месяц подряд. Цены немного поднялись по всем категориям, но сильнее всего выросла стоимость растительных масел.

Индекс FAO на растительные масла подскочил на 5,7 пункта (4,7%) к ноябрю, до 127,6 пункта, это рекорд с сентября 2012 года, говорится в сообщении. "Продолжение роста этого показателя в декабре обусловлено главным образом повышением цен на пальмовое масло, а также увеличением котировок соевого, рапсового и подсолнечного масел", — комментирует FAO. Удорожание пальмового масла связано с сокращением предложения на рынке, отмечает организация. По итогам 2020 года среднее значение индекса цен выросло на 15,9 пункта (19,1%), до 99,1 пункта, что является максимумом за три года.

Индекс цен на сахар в декабре составил 87 пунктов, что на 0,5 пункта ниже, чем в ноябре. Стабильность цен поддержали данные об увеличении объема импорта сахара Китаем. Рост спроса также был зафиксирован в Индонезии, пишет FAO. По итогам минувшего года среднее значение индекса цен составило 79,5 пункта, что на 0,9 пункта (1,1%) выше уровня 2019 года.

Индекс цен на зерновые вырос в минувшем месяце на 1,3 пункта (1,1%), до 115,7 пункта. Это уже шестой рост показателя подряд. Цены на пшеницу поднялись в результате сокращения предложения и ожиданий меньшего объема поставок пшеницы из РФ. Опасения вокруг урожая кукурузы в Южной Америке привели к росту экспортных цен. Стоимость риса также увеличилась из-за сокращения предложения Таиландом и Вьетнамом. По итогам года индекс вырос на 6,4 пункта (6,6%), до 102,7 пункта, что является самым высоким среднегодовым показателем начиная с 2014 года. Эксперт рассказал о влиянии беспорядков в США на мировую экономику

Индексы цен на молочную продукцию выросли по итогам декабря на 3,4 пункта (3,2%), до 108,8 пункта, показав рост седьмой месяц подряд. "Из всех групп молочной продукции больше всего снизились цены на сливочное масло, в меньшей степени – на цельное сухое молоко, а цены на обезжиренное сухое молоко и сыр, напротив, выросли", — отмечает организация. По итогам 2020 года индекс цен на молочную продукцию составил 101,8 пункта, что на 1 пункт (1%) ниже уровня прошлого года.

Индекс FAO на мясо в декабре вырос на 1,6 пункта (1,7%), до 94,3 пункта. Показатель растет третий месяц подряд. Мясо птицы подорожало на фоне роста импортного спроса и на фоне вспышек птичьего гриппа в Европе. Цены на говядину и баранину выросли из-за сокращения предложения со стороны Океании, а на свинину, наоборот, немного снизились. Среднее значение индекса по итогам года снизилось в годовом выражении на 4,5 пункта (4,5%), до 95,5 пункта.