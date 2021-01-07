МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) завершил приобретение американской Tiffany & Co., говорится в релизе LVMH. Около четырех тысяч финансовых компаний Британии могут закрыться

"LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton… объявила сегодня о завершении сделки по приобретению Tiffany & Co, мирового производителя ювелирных изделий", — сообщила французская компания.

После завершения сделки гендиректором подразделения Tiffany назначен Этони Ледру (Anthony Ledru), который ранее занимал пост исполнительного вице-президента в LVMH. Нынешний гендиректор Tiffany Алессандро Больоло (Alessandro Bogliolo) покинет компанию 22 января 2021 года.

Исполнительным вице-президентом Tiffany становится Александр Арно (Alexandre Arnault), занимавший ранее пост гендиректора компании RIMOWA по производству багажа. Майкл Берк (Michael Burke), который ранее был исполнительным директором LVMH, станет председателем совета директоров Tiffany.

LVMH договорилась о покупке Tiffany в конце ноября 2019 года за 16,2 миллиарда долларов (135 долларов за акцию). Соглашение о слиянии изначально предусматривало завершение этого процесса 24 августа, но к этому моменту не было получено необходимых одобрений регуляторов. В конце октября LVMH договорилась с Tiffany о снижении цены покупки до 131,5 доллара за акцию.

Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и рядом других. Штаб-квартира расположена в Париже. Tiffany & Co., основанная в 1837 году, выпускает ювелирные изделия, предметы роскоши и аксессуары. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.