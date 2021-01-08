МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Уровень отопления в многоквартирных домах в Москве зимой зависит от температуры теплоносителя в тепловых сетях, которая корректируется в соответствии с изменением погодных условий в городе, рассказал РИА Недвижимость руководитель Центрального диспетчерского управления ПАО "МОЭК" Валерий Маслов. Депутаты рассказали о перспективах признания апартаментов жильем

По его словам, при похолодании температура теплоносителя в системе теплоснабжения столицы увеличивается, а при потеплении – понижается, чтобы избежать перетопа.

"Технологические режимы для системы централизованного теплоснабжения Москвы выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Так, при среднесуточной температуре около 0 градусов по Цельсию температура теплоносителя составляет 85-87 градусов, при понижении до минус 2 она увеличивается до 90-92 градусов. Задания на изменение режима отопления выдаются заблаговременно, на основе показателей краткосрочного прогноза погоды", — пояснил Маслов.

Он подчеркнул, что когда отметки на термометре опускаются совсем низко, температура теплоносителя может быть скорректирована и достигать 130 градусов. При этом, добавил собеседник агентства, теплоноситель с такими параметрами подается до тепловых пунктов, температура же теплоносителя во внутреннем контуре многоквартирных домов регулируется автоматически на тепловом пункте, а также с помощью внутридомовых элеваторов или автоматических узлов управления.

"Если мы сообщаем об определенных температурах теплоносителя в наших сетях, это не значит, что такая же температура должна быть в батареях внутри дома. Нормами СанПиН регламентируется не температура радиаторов отопления, а температура в помещении – она не должна быть ниже 18 градусов. Оптимальная – 20-22", — сказал Маслов.

Регулировка отопления в квартирах москвичей проходит под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме с помощью температурных датчиков. При жалобах на отопление внутри дома нужно в первую очередь обращаться в свою управляющую компанию и на телефон единой диспетчерской службы Москвы: +7 (495) 539-53-53. По аварийным вопросам теплоснабжения потребителям следует обращаться по телефону горячей линии ПАО "МОЭК": +7 (495) 539-59-59"- заключил он.

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