ВАШИНГТОН, 8 янв — ПРАЙМ. Авиастроительная корпорация Boeing заплатит более 2,5 миллиарда долларов за урегулирование обвинений в мошенничестве, связанных с самолетом 737 MAX, сообщил в четверг минюст США. Авиарегулятор разрешил полеты самолетов, потерпевших два крушения

Минюст обвинил компанию в сговоре с целью мошенничества, компания согласилась выплатить 1,77 миллиарда долларов компенсации клиентам, 500 миллионов на фонд помощи жертвам авиакатастроф и 244 миллиона в виде штрафа минюсту.

Компенсации из 500-миллионного фонда пойдут на выплаты семьям 346 пассажиров двух авиакатастроф Boeing в Индонезии и Эфиопии.

"Трагические авиакатастрофы рейса 610 Lion Air и рейса 302 Ethiopian Airlines вскрыли мошеннические и обманные действия сотрудников одной из ведущих компаний мира по производству самолета", — заявил и.о. помощника генпрокурора США Дэвид Бернс.

По его словам, работники корпорации "предпочли прибыль честности".

"Дезинформирующие заявления, полуправда и умолчания со стороны Boeing в адрес (авиарегулятора США) FAA помешали властям обеспечить безопасность авиапассажиров", — заявила, в свою очередь, федеральный прокурор США Эрин Нили Кокс.

В ноябре 2020 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновить полеты 737 МАХ при условии, что авиакомпании скорректируют программы обучения пилотов этих машин, а также проведут необходимую техническую подготовку лайнеров.

Полеты 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, все они погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

Всего "на приколе" оказалось около 500 самолетов этой модели.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Читайте также:

Названа авиакомпания, которая возобновит полеты Boeing 737 MAX 8