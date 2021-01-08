МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Кризис в отрасли воздушных перевозок не завершится и в этом году, считают опрошенные "Известиями" авиакомпании и независимые сервисы по продаже билетов. "Уральские авиалинии" открыли продажу субсидированных билетов на 2021 год

Отмечается, что события будут развиваться в зависимости от того, возобновится ли в полном объеме международное авиасообщение и восстановится ли в этом случае спрос до масштабов 2019 года.

По данным Росавиации, по итогам 11 месяцев 2020 года пассажиропоток российских компаний снизился на 46,2% и составил 64,1 миллиона пассажиров. Падение вызвано как весенними ограничениями на передвижения граждан в связи с пандемией, так и снижением реальных доходов граждан из-за просадки экономики.

Источники издания в отрасли отметили, что такого уровня пассажиропотока удалось достигнуть только вследствие жесткого демпинга — в условиях падения спроса авиакомпании были вынуждены бороться за пассажира, снижая маржинальность перевозок.

Средний чек за перелет по стране в 2020 году составил 6,7 тысячи рублей за билет в одну сторону, что на 15% ниже, чем годом ранее, отметила руководитель направления "Авиабилеты" Tutu.ru Ольга Епихина. В этом году может произойти частичное восстановление цен на уровне 5–10% к прошлому году, если ситуация с пандемией стабилизируется и люди смогут путешествовать более активно, допустила она.

По словам Епихиной, если сразу ряд крупных авиакомпаний обанкротится и предложение перестанет превышать спрос, то билеты начнут дорожать. При этом цены по зарубежным направлениям сохранятся как минимум на уровне 2019 года. Они могут быть и выше, если строгие ограничения на перелеты в другие страны останутся в силе, а воздушное сообщение будет восстанавливаться точечно, сказала эксперт.

При условии сохранения карантинных мер и низкого спроса авиакомпании будут вынуждены снижать цены для стимулирования спроса, считает генеральный директор Biletix Игорь Константинов. Однако в случае снятия ограничений и нормализации эпидемиологической ситуации стоимость перелетов восстановится до уровня 2019 года, считает он.

Гендиректор Infomost Борис Рыбак считает, что по итогам кризиса часть игроков уйдет с рынка авиаперевозок. Это частично отразится на ценах, которые по мере прекращения работы авиакомпаний будут постепенно возвращаться к уровню 2019 года.

Для сохранения отрасли авиаперевозок властям придется увеличить размер господдержки, поскольку сами перевозчики покрыть убытки 2020 года не смогут, считает эксперт.

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