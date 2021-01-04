БРЮССЕЛЬ, 4 янв — ПРАЙМ. Европейские авиакомпании, аэропорты и авиадиспетчерские службы потеряли в 2020 году в общей сложности порядка 56,2 миллиарда евро и перевезли на 1,7 миллиарда пассажиров меньше, чем в 2019 году, сообщил европейский оператор воздушного движения Eurocontrol. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-ноябре упал на 46,2%

По данным Eurocontrol, в 2020 году — "худшем году для европейской авиации в истории" — в Европе было совершено всего порядка 5 миллионов рейсов по сравнению с 11,1 миллиона в 2019. При этом, внутренний европейский трафик снизился на 54%, трафик между Европой и остальным миром упал на 59%.

Число рейсов среди десяти ведущих авиакомпаний снизилось в среднем на 45-67%, самым загруженным авиаперевозчиком был ирландский лоукостер Ryanair, но и он сократил активность на 59% (951 рейс в день против 2 323 в 2019).

В Eurocontrol также отметили, что к концу декабря 2020 года около 51% всего европейского парка воздушных судов не были задействованы в перевозках. "Аэрофлот" надеется на восстановление авиасообщения с апреля

При этом регулятор ожидает, что в первые месяцы 2021 года трафик сохранится на уровне 40-50% от уровня 2019 года, но к лету, с развертыванием прививочной кампании, прогнозируют "устойчивый прогресс". "Мы уверены, что восстановление начнется в 2021 году с развертыванием вакцинации от коронавируса. Тем не менее, совершенно очевидно, что весь авиационный сектор продолжит нуждаться в финансовой поддержке в предстоящие годы", — говорится в сообщении Eurocontrol.

Европейский союз весной прошлого года ввел ограничения на необязательные поездки в и из третьих стран, было ограничено наземное и авиасообщение. Институты ЕС предложили ряд мер для поддержки транспортного сектора союза, однако отрасль оказалась в глубоком кризисе, что привело, в том числе, к сокращению числа рабочих мест, а также заработной платы сотрудников.