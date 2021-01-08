МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил вакцины от коронавируса из Великобритании и США.

"Второй момент, связанных с коронавирусом. Импорт британских и американских вакцин – запрещен", — сказал он в ходе телевыступления.

Иран занимается разработкой собственных вакцин от COVID-19. Как отмечал в комментарии РИА Новости глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур, Тегеран ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной, еще две-три планируется создать к лету. Он отмечал, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны. В РФПИ рассказали об объемах производства вакцины "Спутник V"

Первая вакцина уже была введена добровольцам.

Кроме того, сообщалось, что Иран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа, а также уже намерен приобрести китайскую вакцину.