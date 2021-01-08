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В Иране запретили вакцины от коронавируса из Великобритании и США
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил вакцины от коронавируса из Великобритании и США. "Второй момент, связанных с коронавирусом. Импорт британских и американских вакцин –... ПРАЙМ, 08.01.2021
вакцина, спутник v, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил вакцины от коронавируса из Великобритании и США.
"Второй момент, связанных с коронавирусом. Импорт британских и американских вакцин – запрещен", — сказал он в ходе телевыступления.
Иран занимается разработкой собственных вакцин от COVID-19. Как отмечал в комментарии РИА Новости глава отдела по связям с общественностью минздрава Ирана Киануш Джаханпур, Тегеран ожидает получение первой собственной вакцины от коронавируса весной, еще две-три планируется создать к лету. Он отмечал, что Иран готов обеспечить препаратами другие страны.
Первая вакцина уже была введена добровольцам.
Кроме того, сообщалось, что Иран будет иметь в виду российские вакцины от коронавируса, в том числе "Спутник V", при решении вопроса о покупке препаратов против COVID-19 из-за рубежа, а также уже намерен приобрести китайскую вакцину.