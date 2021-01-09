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Число погибших из-за схода лавины в Норильске выросло до двух
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Спасатели нашли тело ребенка на месте схода лавины в Норильске, поиски 45-летнего мужчины продолжаются, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона. В пятницу около 20.30 мск в районе... ПРАЙМ, 09.01.2021
норильск, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КРАСНОЯРСК, 9 янв – ПРАЙМ. Спасатели нашли тело ребенка на месте схода лавины в Норильске, поиски 45-летнего мужчины продолжаются, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона.
В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, в результате чего снегом засыпало несколько строений. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в управлении МЧС региона сообщили, что нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. После было найдено тело женщины 38 лет. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"В ходе продолжающихся поисковых мероприятий обнаружено тело младенца, предположительно, это сын погибшей женщины. В настоящее время ведутся поиски 45-летнего мужчины", — сказала официальный представитель СК региона Ольга Шаманская.
Она отметила, что лавина протащила один из домов на 200 метров по склону.