КРАСНОЯРСК, 9 янв – ПРАЙМ. Спасатели нашли тело ребенка на месте схода лавины в Норильске, поиски 45-летнего мужчины продолжаются, сообщили РИА Новости в ГСУ СК региона. Рыболовецкое судно "Онега" затонуло в Баренцевом море

В пятницу около 20.30 мск в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Норильске произошел сход лавины, в результате чего снегом засыпало несколько строений. В региональном главке МЧС отметили, что к месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Ранее в управлении МЧС региона сообщили, что нашли подростка, он госпитализирован в тяжелом состоянии. После было найдено тело женщины 38 лет. В региональном главке СК сообщили о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В ходе продолжающихся поисковых мероприятий обнаружено тело младенца, предположительно, это сын погибшей женщины. В настоящее время ведутся поиски 45-летнего мужчины", — сказала официальный представитель СК региона Ольга Шаманская.

Она отметила, что лавина протащила один из домов на 200 метров по склону.