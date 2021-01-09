МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Снижение вдвое ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса сэкономило ему 350 миллиардов рублей в 2020 году, а в 2021 году эта экономия будет больше, заявил глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Снижение страховых взносов в два раза… только одна эта мера, которая была принята с 1 апреля, экономит малому и среднему бизнесу 350 миллиардов рублей, а в следующем году это будет и больше, поскольку президент нашей страны сказал, что эта мера вдолгую", — заявил он. Бизнес в России не сможет применять ЕНВД

Закон о снижении в два раза — до 15% — страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса, а также об отсрочке уплаты налогов, действует с 1 апреля.

В ноябре уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что малый и средний бизнес в России начал отказываться от серых зарплатных схем после снижения вдвое ставки страховых взносов для него.