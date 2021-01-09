МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Улучшение условий для бизнеса, перемены в налоговом режиме для МСБ, а также переход на риск-ориентированный подход при проверках — лишь часть перемен, которые ждут бизнес в 2021 году, заявил РИА Новости президент организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"На 2021 год заложено 700 миллиардов рублей на выдачу льготных кредитов. Бизнес ожидает снижения ставки льготного кредитования (сейчас 8,5%), так как на момент принятия постановления правительства ключевая ставка Банка России была 7,75%, сейчас 4,25%", — отметил Калинин. Эксперт пояснил, как новые правила контроля денег скажутся на россиянах

Также, напомнил он, ожидается создание переходного налогового режима для малых и средних предприятий, утративших право на применение специальных налоговых режимов, предусматривающих плавное увеличение фискальной нагрузки на общей системе налогообложения. Среди других ожиданий на 2021 год он назвал создание экосистемы для работы и развития ИП и субъектов МСП на базе единой цифровой платформы, переход к риск-ориентированному подходу в контрольно-надзорной деятельности в интересах предпринимателей.

"Создание экосистемы для комфортной работы и развития индивидуальных предпринимателей, и субъектов МСП на базе единой цифровой платформы ("одно окно") подразумевает внедрение механизмов адресного подбора и проактивного одобрения инструментов поддержки, а также обеспечение возможности получения всех мер поддержки, в том числе банковских кредитов, и уплаты налогов в режиме "одного окна", — пояснил Калинин.

Переход к риск-ориентированному подходу в контрольно-надзорной деятельности также, по его мнению, отвечает интересам предпринимателей. "Внедрение риск-ориентированного подхода снизит общую нагрузку на бизнес за счёт уменьшения количества проверок при повышении их направленности на те сферы, где риски высокие", — заключил он.