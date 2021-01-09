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Диспетчеры потеряли связь с вылетевшим из Индонезии самолетом Boeing
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Потеряна связь со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщается в Twitter сервиса Flightradar24. Отмечается, что речь идет о... ПРАЙМ, 09.01.2021
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Потеряна связь со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщается в Twitter сервиса Flightradar24.
Отмечается, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.
"Сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 07.40.27 по времени UTC (10.40 мск — ред.). Самолет летел из Джакарты в Понтианак в Индонезии", — говорится в сообщении сервиса.
По его данным, менее чем за минуту самолет потерял более 10 тысяч футов высоты (приблизительно — 3 км.). Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты.