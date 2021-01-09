МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Потеряна связь со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, сообщается в Twitter сервиса Flightradar24.

Отмечается, что речь идет о лайнере Boeing 737-500. Штрафы, налоги, выплаты. Какие финансовые сюрпризы ждут нас с 1 января

"Сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 07.40.27 по времени UTC (10.40 мск — ред.). Самолет летел из Джакарты в Понтианак в Индонезии", — говорится в сообщении сервиса.

По его данным, менее чем за минуту самолет потерял более 10 тысяч футов высоты (приблизительно — 3 км.). Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты.