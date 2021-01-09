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Информации о нахождении россиян на пропавшем в Индонезии Boeing нет
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Какой-либо информации о возможном нахождении россиян на борту самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту, пропавшего с радаров, пока нет,... ПРАЙМ, 09.01.2021
индонезия, транспорт, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Какой-либо информации о возможном нахождении россиян на борту самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту, пропавшего с радаров, пока нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Джакарте Денис Тетюшин.
"Какой-либо информации (о россиянах — ред.) нет. Мы сделали официальный запрос в поисково-спасательную службу Индонезии. Ждем ответа от них. Да (информация о россиянах — ред.), проверяется", — сказал Тетюшин по телефону.
Ранее представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф (Yusuf Latief) подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту.
Сообщается, что на борту находилось более 50 пассажиров.
Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.