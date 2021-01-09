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Посольство рассказало, были ли россияне на борту Boeing в Индонезии
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По предварительной информации, россиян на борту самолета Sriwijaya Air, пропавшего с радаров в Индонезии, не было, сообщило посольство РФ в Джакарте. "Посольством незамедлительно... ПРАЙМ, 09.01.2021
индонезия, boeing, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. По предварительной информации, россиян на борту самолета Sriwijaya Air, пропавшего с радаров в Индонезии, не было, сообщило посольство РФ в Джакарте.
"Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было. Уточняем сведения", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Ранее представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф (Yusuf Latief) подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту. Сообщается, что на борту находилось более 50 пассажиров.
По данным специализированного портала Airlive, на борту самолета находились 62 человека, среди них 46 взрослых, семеро детей и трое младенцев, а также два пилота и четыре бортпроводника.
Сервис Flightradar24 сообщал, что самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.