МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. По предварительной информации, россиян на борту самолета Sriwijaya Air, пропавшего с радаров в Индонезии, не было, сообщило посольство РФ в Джакарте.

"Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было. Уточняем сведения", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook. Диспетчеры потеряли связь с вылетевшим из Индонезии самолетом Boeing

Ранее представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф (Yusuf Latief) подтвердил потерю связи с вылетевшим из Джакарты самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air с десятками пассажиров на борту. Сообщается, что на борту находилось более 50 пассажиров.

По данным специализированного портала Airlive, на борту самолета находились 62 человека, среди них 46 взрослых, семеро детей и трое младенцев, а также два пилота и четыре бортпроводника.

Сервис Flightradar24 сообщал, что самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис сообщал, что речь идет о лайнере Boeing 737-500.