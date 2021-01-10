МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава общественной организации "Опора России" Александр Калинин обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса, в частности в период пандемии коронавирусной инфекции. Стенограмма беседы опубликована на сайте Правительства России.
За два года было зафиксировано более 4,5 миллиона фактов оказания государственной поддержки на сумму около 600 миллиардов рублей, сообщил российский премьер.
Мишустин также напомнил, что в 2020 году в целях поддержки МСП был принят ряд важнейших мер, в частности двукратное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда, рассрочка по налогам и сборам, списание части налогов, поддержка президентскими грантами. Эти и другие меры оказали значительное влияние на сохранение занятости и развитие предпринимательства в этот непростой период, добавил премьер.
"Что касается прошедшего года, он был непростым. В самое сложное время предприниматели оказали поддержку всем тем, кто в ней нуждался… И [я] хочу их искренне за это поблагодарить. А также сказать о том, что ряд важнейших мер, которые были приняты с поддержкой Президента и с учётом предложений в том числе «Опоры России», оказали существенное влияние на сохранение занятости, на развитие даже в это непростое время предпринимательства", — отметил Мишустин.
Глава "Опоры России" Александр Калинин, в свою очередь, поблагодарил Правительство РФ в лице Михаила Мишустина за "особое внимание развитию малого бизнеса" в непростой для экономики 2020 год.
Калинин напомнил, что именно МСП подверглись наибольшему влиянию масштабного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поскольку именно они в основном работают в сфере торговли и услуг.
По его словам, одно лишь снижение страховых взносов сэкономило российскому бизнесу 350 миллиардов рублей.
"Вы упомянули уже о беспрецедентной мере, которая была принята, — это снижение страховых взносов в два раза. Только одна эта мера, действующая с 1 апреля этого года, экономит малому и среднему бизнесу 350 млрд рублей. А в следующий год это будет ещё больше, поскольку Президент сказал, что эта мера надолго", — подчеркнул Калинин.
Глава общественной организации также напомнил о переходном налоговом периоде для МСП, который был включен в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и выразил надежду на поддержку правительства в этом вопросе.
https://1prime.ru/business/20210110/832773825.html