МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава общественной организации "Опора России" Александр Калинин обсудили меры поддержки малого и среднего бизнеса, в частности в период пандемии коронавирусной инфекции. Стенограмма беседы опубликована на сайте Правительства России. Эксперт рассказал, какие изменения ждут бизнес в 2021 году

За два года было зафиксировано более 4,5 миллиона фактов оказания государственной поддержки на сумму около 600 миллиардов рублей, сообщил российский премьер.

Мишустин также напомнил, что в 2020 году в целях поддержки МСП был принят ряд важнейших мер, в частности двукратное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда, рассрочка по налогам и сборам, списание части налогов, поддержка президентскими грантами. Эти и другие меры оказали значительное влияние на сохранение занятости и развитие предпринимательства в этот непростой период, добавил премьер.

"Что касается прошедшего года, он был непростым. В самое сложное время предприниматели оказали поддержку всем тем, кто в ней нуждался… И [я] хочу их искренне за это поблагодарить. А также сказать о том, что ряд важнейших мер, которые были приняты с поддержкой Президента и с учётом предложений в том числе «Опоры России», оказали существенное влияние на сохранение занятости, на развитие даже в это непростое время предпринимательства", — отметил Мишустин. Правительство продлило на 2021 год программу субсидирования бизнеса

Глава "Опоры России" Александр Калинин, в свою очередь, поблагодарил Правительство РФ в лице Михаила Мишустина за "особое внимание развитию малого бизнеса" в непростой для экономики 2020 год.

Калинин напомнил, что именно МСП подверглись наибольшему влиянию масштабного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поскольку именно они в основном работают в сфере торговли и услуг.

По его словам, одно лишь снижение страховых взносов сэкономило российскому бизнесу 350 миллиардов рублей.

"Вы упомянули уже о беспрецедентной мере, которая была принята, — это снижение страховых взносов в два раза. Только одна эта мера, действующая с 1 апреля этого года, экономит малому и среднему бизнесу 350 млрд рублей. А в следующий год это будет ещё больше, поскольку Президент сказал, что эта мера надолго", — подчеркнул Калинин.

Глава общественной организации также напомнил о переходном налоговом периоде для МСП, который был включен в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и выразил надежду на поддержку правительства в этом вопросе.