МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Минпромторг РФ пока не рассматривает вопрос маркировки крепкого алкоголя в России, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Вопросы маркировки крепкого алкоголя и детского питания Минпромторг пока не рассматривает", — сказал Мантуров в интервью "Российской газете", которое опубликовано в воскресенье. Водка менее доходна для бюджета страны, чем автомобиль

По его словам, в первом квартале 2021 года в правительство планируется внести проект постановления о проведении эксперимента по маркировке биологически активных добавок к пище.

"Также прорабатывается вопрос проведения эксперимента по маркировке медицинских изделий", — добавил министр.

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, некоторые изделия легкой промышленности.

Мантуров в сентябре заявил, что министерство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя, начать с пива, а затем масштабировать проект на другие виды спиртного.

В ноябре Минпромторг опубликовал проект постановления правительства о проведении эксперимента по маркировке пива — пилотный проект предлагается провести с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года.

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