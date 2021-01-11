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Бывший гендиректор "Уралкалия" возглавил "ВСМПО-Ависму"
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Бывший гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов избран гендиректором "ВСМПО-Ависмы", следует из сообщения металлургической компании. "Досрочно прекратить полномочия генерального... ПРАЙМ, 11.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Бывший гендиректор "Уралкалия" Дмитрий Осипов избран гендиректором "ВСМПО-Ависмы", следует из сообщения металлургической компании.
"Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Степанова Сергея Станиславовича с 10 января 2021 года… Избрать генеральным директором ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" Осипова Дмитрия Васильевича на срок с 11 января 2021 года по 10 января 2024 года", — говорится в сообщении.
Степанов был назначен гендиректором "ВСМПО-Ависмы" в июле 2020 года на срок до 1 июля 2023 года. Ранее с ноября 2012 года он занимал должность вице-президента Evraz, руководителя дивизиона "Уголь".
Осипов до декабря 2020 года занимал должность гендиректора "Уралкалия", одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире.
Корпорация "ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком. Численность сотрудников — порядка 20 тысяч человек.