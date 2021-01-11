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2021
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Пассажиропоток Октябрьской железной дороги рухнул почти на треть
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Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в 2020 году снизились по сравнению с 2019 годом на 29,8% — до 118,2 миллиона человек, сообщает ОЖД. "Всего за 2020 год на... ПРАЙМ, 11.01.2021
перевозки пассажиров, железная дорога, новости, экономика, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в 2020 году снизились по сравнению с 2019 годом на 29,8% — до 118,2 миллиона человек, сообщает ОЖД.
"Всего за 2020 год на Октябрьской железной дороге перевезено 118,2 миллиона пассажиров, что на 29,8% ниже уровня 2019 года, из них 11,6 миллиона пассажиров – в дальнем следовании (минус 43,7%) и 106,6 миллиона пассажиров – в пригородном сообщении (минус 27,9%)", — говорится в сообщении.
Пассажирооборот в 2020 году снизился на 41,7% и составил порядка 12,2 миллиарда пассажиро-километров.
В том числе в декабре 2020 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено порядка 9,2 миллиона пассажиров, что на 31,4% ниже показателей декабря 2019 года, из них в дальнем следовании отправлено 868 тысяч человек, в пригородном сообщении – 8,3 миллиона.
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