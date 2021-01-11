МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россияне смогут подать заявление нотариусу через портал государственных и муниципальных услуг. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

"Будут созданы и доступны еще более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно", — рассказал глава правительства в ходе совещания со своими заместителями, обсуждая вопрос функционала портала Госуслуг.

В частности, на портале появится возможность дистанционно взаимодействовать с нотариусом, в том числе:

подать заявление об открытии наследства,



получить выписку из реестра уведомлений о залоге движимого имущества,

заверить перевод,



передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность.

Через электронную форму уже возможно подать заявления на ряд других услуг. Например, таким способом можно обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг о взыскании денег или имущества с организаций-должников.

"Специалисты в области строительства смогут подать заявление о включении их в соответствующий национальный реестр, а волонтеры — получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуется их участие", — пишет газета.