МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России совместно с ФСБ пресекла контрабанду в РФ санкционных сыров и масла, перевозившихся из Калининградской области под видом продукции российского производства, сообщает ФТС. Аэрофлот прокомментировал обвинения своих сотрудников в контрабанде

"Канал контрабанды санкционных товаров, перевозившихся в Россию из Калининградской области, пресекли сотрудники Калининградской областной таможни совместно с Управлением ФСБ России по Калининградской области. Более 6 тонн санкционных сыров обнаружили таможенники в партии мясной продукции", — говорится в сообщении ФТС.

По данным ведомства, на российско-литовском участке границы таможенники остановили грузовой автомобиль, в котором, согласно документам, перевозилось 20 тонн мясной продукции российского производства. В ходе досмотра таможенники обнаружили, что, помимо заявленных товаров, в части коробок из-под мяса находятся сыры и масло французского, голландского, эстонского и финского производства — всего около 6 тонн.

В ведомстве уточнили РИА Новости, что основную часть санкционной продукции составляли сыры, а масла — незначительную часть контрабанды.

"Российский перевозчик не смог предоставить документы, подтверждающие законность перемещения данных товаров. Продукция задержана. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации поставок", — добавили в ведомстве.