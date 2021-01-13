МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Овощная продукция остается среди лидеров по росту цен в России: свежие помидоры за 11 дней января подорожали на 7,7% по сравнению с концом 2020 года, морковь — на 3,4%, огурцы — на 2,5%, следует из материалов Росстата.

В свою очередь, цены на картофель на 11 января по сравнению с концом декабря прошлого года выросли на 2,7%, репчатый лук — на 2,6%, свежую белокочанную капусту — на 1,7%, яблоки — на 1,2%. "Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,4%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Среди других продуктов подорожали стерилизованное молоко (на 0,5%), мороженая рыба и печенье (на 0,4%), черный чай (на 0,3%), баранина, свинина, маргарин, жирный творог, овощные консервы для детского питания, шоколадные конфеты и карамель (на 0,2%), сливочное масло, сметана, сычужные сыры, пастеризованное молоко, поваренная соль, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,1%).

Колбасы подешевели на 0,1%. "Цены на говядину, сосиски, сардельки, консервы мясные, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов, вермишель не изменились", — добавляет Росстат.

Кроме того, подсолнечное масло, куриные яйца и пшеничная мука в России за 11 дней января подорожали по сравнению с концом прошлого года, тогда как сахар продолжил дешеветь.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые действуют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице.

После заключения соглашений сахар и масло дешевели: цены на них снижались с 15 по 21 декабря и с 22 по 28 декабря. Стоимость сахара продолжила понижаться: за период с 1 по 11 января цены на него в РФ уменьшились на 0,7%. В 56 регионах России его стоимость снизилась на 0,1-1,5%, в 12 субъектах — на 1,6-3,8%. В девяти регионах цены выросли на 0,1-6,7%, в восьми — стоимость не менялась.

Однако подсолнечное масло снова стало дорожать — цены на него по состоянию на 11 января выросли на 0,1% к концу декабря 2020 года, в том числе в 24 регионах — на 0,1-1%, в 14 регионах — на 1,1-5,3%. В девяти субъектах цены не изменились, в 29 субъектах стоимость подсолнечного масла снизилась на 0,1-1,5%, в девяти субъектах — на 1,6-3,1%.

"Цены на яйца куриные в среднем по стране выросли на 0,3%, в том числе в 35 субъектах Российской Федерации — на 0,1-2,4%, в 10 субъектах — на 2,5-7,6%. В четырех субъектах цены не изменились. В 21 субъекте цены снизились на 0,1-1%, в 15 субъектах — на 1,1-4,1%", — добавляет статистическое ведомство.

Пшеничная мука за 11 дней января в России подорожала на 0,3%, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 0,2%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — также на 0,2%. Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов не изменились. Рис подорожал на 0,1%, гречневая крупа — на 0,2%, пшено подешевело на 0,4%.